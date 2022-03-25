Украинские войска ударили по важным целям оккупантов и продолжат уничтожение логистических объектов РФ – британская разведка

Украинские Вооруженные силы нанесли мощные удары по важным целям России на временно оккупированных украинских территориях. Это снизит способность российских войск проводить наступательные операции.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Британии, ссылаясь на данные разведки. Информация за четверг, 24 марта, опубликована на Twitter-странице британского ведомства.

В частности, там напомнили об ударах украинских военных по десантному кораблю и складам боеприпасов оккупантов в Бердянске.

Разведчики считают, что ВСУ продолжат атаки на материально-технические активы россиян на контролируемых страной-агрессором территориях. Это вынудит российских военных поставить приоритетом защиту собственной цепи поставок и лишит их нужного пополнения сил.

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"Это снизит способность России проводить наступательные операции и еще больше нанесет вред моральному духу, который и без того снижается", – говорится в сообщении министерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту российского корабля "Саратов", который был уничтожен ВСУ в Бердянске, находились десятки единиц военной техники оккупантов. Также на нем было около 400 человек личного состава, рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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