Украинские политологи устроили гонку на портале iViche в битве за доверие

Украинцы больше всего доверяют политологам Алексею Голобуцкому и Владимиру Кацману. Они оттянули на себя более 77% голосов из общего зачета.

Такой довольно неожиданный и показательный результат показал опрос "Кому из украинских политологов вы доверяете больше всего?", проведенный на интернет-платформе исследований iViche. Так, Голобуцкого поддержали 2871 человек или 43.1%, Кацмана – 2277 респондентов или 34.18%. В опросе приняли участие более шести с половиной тысяч человек.

Всего к рассмотрению пользователей была предложена сотня наиболее часто упоминаемых украинских политологов, определенных редакцией на основе контент-анализа СМИ. После Голобуцкого и Кацмана, далее первая двадцатка политических экспертов по уровню доверия выглядит так:

Видео дня

Клочок Валерий – 5.42% или 361 голос

Чаплыга Михаил – 1.76% или 117 голосов

Кулик Виталий – 1.65% или 110 голосов

Бортник Руслан – 1.56% или 104 голоса

Загородный Тарас – 1.41% или 94 голоса

Бизяев Руслан – 1.37% или 91 голос

Романенко Юрий – 1.31% или 87 голосов

Таран Виктор – 1.16% или 77 голосов

Карасев Вадим – 1.08% или 72 голоса

Сиротюк Юрий – 0.93% или 62 голоса

Магда Евгений – 0.78% или 52 голоса

Портников Виталий – 0.74% или 49 голосов

Березовец Тарас - 0.42% или 28 голосов

Семиволос Игорь - 0.32% или 21 голос

Дымов Валерий – 0.29% или 19 голосов

Мисиенко Александр – 0.21% или 14 голоса

Чаленко Игорь – 0.2% или 13 голосов

Лозовой Андрей – 0.14% или 9 голосов

Да, можно сказать, что картина результатов опроса показала как доверие людей к отдельным комментаторам политики, так и способность некоторых из них мобилизовать свой "электорат".

Многие участники с самого начала опроса призывали голосовать за себя своих сторонников на страницах соцсетей и других СМИ (что не было запрещено условиями). Но даже результат "мобилизации" сторонников дает картину соревнования политических идей, которая укладывается в современное рейтингование политического "рынка" Украины.

Скажем, в политическом плане Голобуцкого можно считать неким патриотическим центристом (настолько, насколько вообще корректно определять политические симпатии политологов – людей, которые в идеале должны быть бесстрастными и политически бесцветными), а Кацман является открытым апологетом пророссийского направления и партии ОПЗЖ. И победа "патриотического центриста" Голобуцкого, и второе (но тоже со значительной поддержкой) место пророссийского Кацмана выглядит вполне правдоподобным с учетом имеющейся картины политических предпочтений.

iViche – портал, созданный для свободного проведения опросов по инициативе любого зарегистрированного пользователя. Для участия в опросах применена двойная идентификация (через электронную почту и номер телефона), а для опросов в режиме "блиц" – подтверждение личности через аккаунты Google или facebook, что исключает возможность неоднократных голосований одним пользователем.