Украинские нардепы за год купили новых авто на 60 млн гривен. Видео

Минимум полтора десятка украинских депутатов за 2020 год обновили свои автопарки всего на 60 млн гривен. Среди новых автомобилей народных избранников – Mercedes, Land Cruiser и даже Rolls-Royсе.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info. Так, среди "слуг народа" на новой BMW Х5 ездит Евгений Шевченко. Стоимость авто – не менее 2,5 млн гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новой BMW Х5 пользуется и нардеп Максим Гузенко. А Николай Галушко приезжает в Верховную Раду на новой Toyota Land Cruiser 200 примерно за 2,5 млн гривен. Toyota Land Cruiser также купил "слуга народа" Арсений Пушкаренко. Нардеп Валерий Колюх теперь ездит на новом Volvo ХС90 стоимостью около 2 млн гривен.

Депутат от "Батьківщини" Андрей Николаенко пользуется новым Lexus LX 450D. Пересел на новую Audi A8 стоимостью 4,3 млн гривен еще один соратник Юлии Тимошенко – Сергей Власенко. Их однопартийца Константина Бондарева заметили в новом внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Стоимость авто в салоне стартует от 1 млн 300 тысяч гривен в базовой комплектации.

Новый автомобиль появился у депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаила Папиева. Нардеп недавно пересел на Volkswagen Touareg. Суто Мамояна журналисты заметили в новом Rolls Royce Сullinan. Подобный стоит около 15 млн гривен.

Бывший "слуга народа" Роман Иванисов ездит на новом Mercedes-Benz GLS 400. Land Rover Defender заметили у нардепа Дмитрия Шпенова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, появились фотографии с места ДТП с народным депутатом Александром Дубинским на Львовщине, которое произошло утром в понедельник, 1 марта.