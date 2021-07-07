Украинская власть имитирует реформы и нарушает свои же обещания, – Рудык

Сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен в Вильнюсе назвал пять шагов, которые, как считают наши союзники, помогут Украине сохранить прогресс в реформах. В то же время перечень необходимых изменений каждый раз только растет, ведь украинская власть за два месяца не успела справиться с предыдущими заданиями.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык, сообщила пресс-служба политсилы. Она напомнила, что после майского визита Энтони Блинкена в Украину, американские союзники подчеркивали, что для движения Украины вперед необходимо проведение реальной судебной реформы, сохранение корпоративного управления в госпредприятиях, реформа СБУ, а также борьба с коррупцией.

"Сейчас к предыдущему перечню добавилось еще обеспечение прозрачного отбора руководства НАПК и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы видим, что украинская власть вместо того, чтобы проводить необходимые реформы, о важности которых говорят и украинское общество, и наши союзники, выбирает путь "двоечника", который не может справиться с домашним заданием. Украинская власть лишь имитирует реформы и таким образом нарушает свои же обещания", – подчеркнула народный депутат.

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По ее словам, сегодня очень важно подтвердить нашим союзникам приверженность Украины демократическим ценностям и обеспечить проведение необходимых реформ. Для этого украинская власть должна не разворачиваться на 180 градусов в своей политике, а обеспечить необходимые шаги для возобновления сотрудничества с МВФ. В частности, восстановить независимость Национального банка и вернуть лучшие принципы корпоративного управления в НАК "Нафтогаз".

"Накануне двусторонней встречи украинского и американского президентов нам необходимо продемонстрировать свою преданность заявленному порядку реформ и евроатлантическому курсу. Наша цель – сделать Украину надежным и сильным союзником США, НАТО и ЕС, способным работать на равных, а не жить дальше в режиме просьб о помощи", – добавила Рудык.