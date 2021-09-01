Когда я говорю о праве Украины на русский язык, рождённый в Киевской Руси "не в меньшей мере" (если так можно говорить о рождении), чем украинский, мне иногда в ответ говорят о необходимости создания/соблюдения украинской идентичности.

Но, во-первых, не знаю, как идентичность связана с отторжением собственного дитяти (Московии отдали и название Русь, ставшее там Россией; нам же осталось название "у края", и теперь язык — полностью, не оставляя себе???), — англичане, например, не лишили себя права на английский язык, лишь бы только "назло" США, Канаде и Австралии!

Во-вторых же, идентичность — это самовыражение, но оно никак не может заключаться в каком бы то ни было насилии! Тем более — в насилии языковом с учётом божественной природы любого языка, о которой я уже писал в материале "Пируй, мистика!" — на, казалось бы, совсем другую тему.

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Приведу свой любимый пример с Луганском: в начале 90-х в этом почти чисто русскоязычном донбасском городе — не очень массово, но всё же довольно часто — то там, то здесь начинали говорить по-украински! Да — на удивление всем, но в этом была тяга к новому, к открытию для себя Украины как своего независимого государства, это было и интересно, и радостно, и совершенно искренне! Пока ни стало проявляться (всё сильнее и сильнее) языковое принуждение, с которым всё это почти сразу исчезло и забылось.

Так неумелое побуждение к идентичности со стороны государства, в том числе на нормативно-законодательном уровне, привело к началу конца украинского начала на Донбассе: украинская идентичность на него не распространилась, заменившись неким внутренним протестом, раздражением как реакцией на вмешательство государства внутрь мозга.

Украинская идентичность в действительности не агрессивна: она толерантна и многообразна, агрессия появилась лишь в ответ на некие притеснения, но не рождённые в украинском Донбассе и украинском Крыму люди в этих притеснениях виноваты, не им и "выгребать" (за былые грехи Московии!) от молодого украинского государства.

Украинский этнос многоязык, многолик, многонароден и многонационален, как и общеукраинские ценности, традиции, черты характера, тяга к справедливости и качественной работе, он не великодержавен, не шовинистичен, не пренебрежителен и не унижающ, у него нет желания порабощать и насаждать, ну разве что — огрызаться, если это делают другие.

Жан Венсанович [Ндагиджимана] Беленюк — гордость Украины и украинец гораздо больше, чем те, кто кричит ему "мавпа".

Как бы это кому-то ни казалось странным, Харьков в очень многом ментально ближе ко Львову, чем к Белгороду или чем Львов к Варшаве. Только нужно просто вдуматься, чтобы это осознать. А "одесский акцент" очень близок интонационно к галицкой певучести, в чём сказывается былое расположение пресловутой "черты оседлости".

Украинский язык и на юге, и на востоке страны ещё расцветёт, но от души, а не от побуждения государства, от ощущения единой Родины, а не согласно закону, от желания жить и работать в Украине, а не в Польше, Германии или РФ, от украинского патриотизма, который Путин пестует в нас гораздо больше, чем языковый омбудсмен (кстати, в мою бытность в Раде он общался со всеми, насколько я помню, по-русски, как это и принято в Николаеве).

Не нужно только украинскому расцвету мешать, не надо никого подгонять ни дубинкой, ни батогом, не в них состоит украинская идентичность.

Наша идентичность — это и Шевченко (и Тарас, и Андрей), и Франко, и Котляревский, и Сковорода, и Глушко, и Челомей, и Королёв, и Вернадский, и Лобановский, и Бубка, и Ильф с Петровым, и Паустовский, и Катаев, и многие, очень многие другие, куда бы их ни заносила судьба. И когда-то в этом списке спокойно можно будет дописать: и [Степан] Бандера, и [Голда] Меир — и все воспримут нормально.

P. S. Заодно — два слова о географии. Центр Европы — это не Австрия и не Швейцария. Европа — это от Атлантики до Урала (а для УЕФА — в Европе вообще-то и всё Закавказье, и даже Казахстан). Так что в центре Европы — Украина. И хочет этого Европа или нет, но как Земля вертится вокруг Солнца, так и она расположена вокруг Украины. Так и кто там-таки "у края"?..

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