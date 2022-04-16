Украине нужно тяжелое оружие и самолеты для деблокады Мариуполя, помощь партнеров во время переговоров определяющая, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам и миру по итогам 52 дня войны, которую начала Россия. Он подчеркнул, что для деблокады окруженного Мариуполя Украине немедленно необходимо тяжелое вооружение и самолеты. Другой способ спасти город – переговоры, роль партнеров в которых должна быть определяющей.

Обращение главы государства появилось в Telegram-канале Офиса президента вечером 16 апреля. Зеленский подчеркнул, что Россия сделала ситуацию в Мариуполе просто бесчеловечной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Повлиять на это можно только двумя путями. Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, причем, без преувеличения, немедленно. Чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или – переговорный путь, на котором также роль партнеров должна быть определяющей", – сказал президент.

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Он отметил, что каждый день с начала блокады Мариуполя власть Украины ищет решение этого вопроса – военным или дипломатическим путем.

"Но найти это решение крайне сложно. Пока никакого на сто процентов реального варианта еще не было. Это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства сказал, что связь с защитниками Мариуполя ежедневно поддерживается.

"Хотя мы слышали много намерений от тех, кто хотел помочь и кто действительно пользуется международным авторитетом, но ни одно из них пока не реализовалось. Впрочем, мы не оставим этих усилий. И ежедневно или я, или Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный, или другие военные, или руководитель нашей переговорной группы Давид Арахамия – на связи с нашими защитниками Мариуполя. Каждый день", – отметил политик.

Зеленский считает, что сейчас для Украины наступает исторический момент, когда можно решить многие устаревшие проблемы всей среды нашей жизни. Можно сделать качественную городскую планировку там, где ее не было, учесть реальные транспортные потоки, гарантировать энергосбережение, экологичность материалов, инклюзивность.

По его словам, после окончания войны Украина обеспечит жильем тех, кто защищал страну, но не имел собственной квартиры.

"Я поставил задачу, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем все наши переселенцы. На втором этапе восстанавливаем то, что оккупанты пытались уничтожить. Все города и общины, которые пострадали. А на третьем этапе обеспечиваем жильем всех, кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет", – отметил президент.

Не может больше быть такого, что человек отдает всю жизнь военной службе, но выходит на пенсию, не имея собственной квартиры, или врач, учитель или правоохранитель, которые всю жизнь честно отдают делу, остаются в общежитии на десятки лет, подчеркнул глава государства.

"Каждый и каждая в Украине имеет право на свое жилье, на свой собственный дом или свою собственную квартиру. На безопасное и комфортное жизненное пространство, которое будет рассчитано на любого человека. Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде", – добавил Зеленский.

Он также сообщил, что в Украине готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, соединяющего Ирпень и Бучу с Киевом. Историю людей, спасавшихся по этому мосту и этой дороге в Киев от российских захватчиков.

Зеленский рассказал, что провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"Об оборонной и другой поддержке для Украины. Об усилении санкционной политики против России. О ситуации на разных направлениях боевых действий в Украине, особенно – о Мариуполе. И о вариантах помощи защитникам города и гражданским людям", – сказал политик.

Глава государства добавил, что подписал еще один указ о награждении защитников Украины.

"186 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 13 военнослужащих Главного управления разведки. Два работника Службы безопасности Украины. И один боец Национальной гвардии", – сообщил украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский сказал, что на сегодняшний день существует два фактора, необходимые для спасения Мариуполя. Это мощное вооружение для Украины от партнеров и переговоры между воюющими государствами. В противном случае может повториться "Иловайск".