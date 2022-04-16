Зеленский назвал две вещи, которые могут спасти Мариуполь: иначе будет 'Иловайск'

На сегодняшний день существует два фактора, необходимые для спасения Мариуполя, в частности: мощное вооружение для Украины от партнеров и переговоры между воюющими государствами. В противном случае может повториться "Иловайск".

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве с украинскими журналистами 16 апреля. По его словам, ситуация очень сложная.

"Несколько моментов. Мощное вооружение. Это нам могут дать как ЕС, так и США вовремя. Как они уже устали от моего слова "печаль". Мне кажется, я с него начинаю разговоры и заканчиваю", – отметил гарант.

"Второй вопрос – вопрос переговоров. Мы понимаем, что режим прекращения огня, хотя бы на территории юга, хотя бы на территории Мариуполя, чтобы сделать те или иные гуманитарные шаги, хотя бы вынести раненых – это уже зависит от РФ", – пояснил президент.

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Он рассказал, что оккупанты в городе предлагали украинцам сдаться. Кроме того, у них есть свои информаторы среди гражданского населения.

"Нам гражданское население дает информацию об их количестве и о том, что они делают, так же и им дают информацию свои агенты, которые работают на них давно. Поэтому эту информацию они постоянно забрасывают и оказывают психологическое давление на людей, чтобы они сдавались в плен, и тогда они сохранят им жизнь", – отметил Зеленский.

Он добавил, что оккупанты ненавидят украинских военных, которые находятся в Мариуполе и не сохранят им жизнь, даже если пообещают.

"Я считаю, что может быть "Илловайск". Я так считаю, но надо спросить наших военных, и они смогут ответить, готовы ли они это сделать", – сказал украинский лидер.

Он заявил, что защитники Мариуполя уже Герои, потому что делают невероятное.

"И если бы они решили сделать тот или иной шаг, поверьте мне, никто бы им не запрещал это делать. Они знают наше отношение к ним, что они героически защищаются, и наше отношение к ним, если бы они так решили сделать", – заверил президент.

"Это очень сложный выбор, я понимаю, что у них родители, жены, дети. Я понимаю, что у них с ними иногда контакты – я даже не представляю это давление и эту боль. Очень сложная ситуация", – объяснил Зеленский.

"И еще один вариант (помощи. - Ред.) – на уровне лидеров говорить об этом. И я свои сигналы по этому поводу, по любым форматам переговоров, чтобы сохранить наших людей, и по поводу любого формата обмена, если в принципе готова та сторона. Я все это сделал и все эти сигналы передал", – заверил Зеленский.

Напомним: отправной точкой борьбы за Иловайск на украинском Донбассе можно считать 10 августа 2014 года. В это время добровольческие батальоны "Азов", "Донбасс" и "Шахтерск" начали штурмовать город и заходить на оккупированную территорию.

18 августа украинские армейцы смогли взять под контроль большую часть города, 23-24 августа РФ ввела регулярные войска, а 28 украинские воины оказались в окружении.

Предложенный президентом России Владимиром Путиным гуманитарный коридор для вывода войск стал адским испытанием. 29 августа украинские военные, согласно поставленным условиям, выходили безоружным из Иловайска. Но обещанный "зеленый коридор" привел к расстрелу украинских добровольческих батальонов, желавших освободить города оккупированного Донбасса от пророссийских наемников. В этот день Украина потеряла самое большое количество армейцев за все время боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация в Мариуполе сложная и совсем не улучшается. Решить ее в пользу Украины без снабжения оружием от стран Запада пока невозможно.

"Разрабатываются планы и ведутся переговорные процессы. Скажу честно, доверия к российским переговорщикам по поводу Мариуполя нет", – подчеркнул президент.