Украина ждет 'конкретных решений' по членству в ЕС: озвучены сроки

Украина ожидает в 2022 году, что Европейский Союз пересмотрит политику соседства, и это коснется всех стран Восточной Европы. А в 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, "можно будет выйти на конкретные политические решения".

Об этом рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн дискуссии Киевского форума. Кроме того, ожидается, что будет выработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы.

По словам вице-премьера, Украина является первой страной Восточной Европы, которая начала диалог о прямом доступе к внутреннему рынку Европейского Союза.

"Речь идет о том, что страна с более 40 миллионами потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 миллионов потребителей. Это один из крупнейших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина", – сказала Стефанишина.

Она добавила, что Украина имеет пошаговый подход к интеграции с ЕС.

"Мы хорошо двигаемся вперед в выполнении Соглашения об ассоциации относительно сближения законодательства в отношении экономической интеграции, использования экономического потенциала двусторонних отношений. Есть хороший прогресс по синхронизации политики и конвергенции сектора безопасности и обороны. Но вместе с Европейским Союзом мы серьезно отстаем в вопросах выработки новой стратегии ЕС относительно Украины", – добавила вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина точно станет членом НАТО. Это уже подтверждено генсеком Йенсом Столтенбергом и международными партнерами страны.