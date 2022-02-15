Войск Путина у границ Украины мало для большого вторжения, позиции РФ слабые. Интервью с Коваленко

Несмотря на бряцание оружием у границ с Украиной, страна-агрессор Россия не уверена в своих позициях. Кремль пытается шантажировать Запад, но в результате только больше загоняет себя в тупик и ослабевает.

РФ уже потерпела фиаско во время первого вторжения в Украину в 2014 году – тогда удалось оккупировать лишь половину территорий, которые она планировала. Сейчас Кремль подготовился существеннее, но несравнимо лучше к отражению его атак подготовилась Украина и ее партнеры. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал военный эксперт Александр Коваленко (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

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– Вечером 10 февраля в России решили отменить перекрытие района Азовского моря. Почему было принято такое решение?

– Это решение было обусловлено тем, что до последнего момента даже в самой Москве не были уверены в том, какие конкретно плацдармы они будут использовать в рамках учений, тем самым на протяжении недели нарушая целый ряд норм морского права, нарушая и воздушное сообщение между странами более, чем на неделю.

Все это могло бы повлечь ответные санкции, политическую реакцию и так далее со стороны международных партнеров как Украины, так и тех, кто до сих пор достаточно лояльно относятся к позиции РФ.

То, что РФ буквально за сутки изменила свои планы, говорит о том, что она не уверена в своей позиции. Она использует позицию силы, позицию давления и шантажа по отношению к международным партнерам Украины, чтобы добиться каких-либо уступок для себя в политическом и экономическом плане. Я имею в виду расширение НАТО на восток и трубопровод "Северный поток-2".

Но в целом позиция России остается очень слабой. Подобные решения лишь демонстрируют это.

– Сейчас проходят российско-белорусские учения. США заметили, что это больше похоже на эскалацию. Они учатся или готовятся к войне?

– Разумеется, эти учения не носят никакого оборонительного характера. Они больше напоминают войсковые операции наступательного характера.

Если говорить в целом о деэскалации, то хочу напомнить, что сравнительно недавно Москву посетил президент Франции Эммануэль Макрон, ранее в Москве был ряд других представителей международного сообщества. Были переговоры с российской стороной, в том числе напрямую между президентами, в декабре 2021 года.

Но при этом РФ не продемонстрировала абсолютно никакого желания деэскалации. Если бы она была готова к переговорам, она бы, например, поставила на паузу увеличение количества войск у наших границ, она бы не наращивала их на протяжении всех этих месяцев. Она бы прекратила поставки таких видов вооружений, как так называемые гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в Калининградскую область.

Она бы не поставляла в Беларусь в рамках так называемых учений зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф". Она бы не стягивала к границам стран Балтии и Украины оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Мы видим, что РФ придерживается тактики давления и шантажа посредством бряцания оружием и игры мускулами.

– Как вы расцениваете угрозу полномасштабного вторжения?

– Полномасштабного вторжения Украина еще не переживала. В 2014 году был ограниченный гибридный контингент сухопутных войск РФ. Он был остановлен, не достигнув и половины тех целей, которые они перед собой ставили. Напомню: первоначальной целью был захват территорий так называемого проекта "Новороссия" от Харькова до Одессы. Этот проект потерпел фиаско.

К сожалению, РФ удалось оккупировать полуостров Крым, часть Луганской и Донецкой областей, но это суммарно менее 50%. Это минимальные потери, с которыми Украина вышла из конфронтации с РФ.

На сегодня мы видим значительно большее скопление сил и средств у наших границ, поэтому угрозы, которыми РФ хочет запугать страны Запада, чтобы диктовать свои условия, несколько больше.

Но мы видим, что страны Запада не идут на поводу у шантажа Кремля, и Москву это сильно раздражает. Она настолько подняла градус напряжения, что сама себя загнала в тупик.

Но на сегодняшний день контингент, сконцентрированный вблизи украинских границ, недостаточен для того, чтобы осуществлять полноценное полномасштабное вторжение.

– Почему стратегические звенья сейчас не задействованы в учениях ВСУ?

– Эти схемы были отработаны еще с 2014 года в рамках Министерства обороны, Генерального штаба. Это схемы, при которых принятие решений на местах в некотором смысле важнее, стратегически выгоднее, чем ожидание неких указаний сверху.

– Возможно, украинские учения следовало бы проводить вдоль границы с Беларусью, вдоль восточной границы, где риск вторжение наибольший?

– Возможно, это звучало бы логично и рационально. Но Украина – это страна, которая не представляет угрозу для своих соседей. И это страна, которая придерживается более пацифистской политики – решение проблем дипломатическим путем, а не силой оружия.

Любые учения, когда они проводятся у границ сопредельной страны – это уже определенная эскалация напряжения. Это угроза.

Проводя учения на определенном расстоянии от наиболее красных зон, Украина демонстрирует, что она миролюбивая страна и она не угрожает своим соседям, несмотря на то, что некоторые из них уже давно ведут против нее войну.

– Практически каждый день в Украину прилетают самолеты с военной помощью США. Помогает Британия и другие страны. Поможет ли нам это, если произойдет полномасштабное наступление?

– С учетом анализа того вооружения и боеприпасов, которые нам присылают наши международные партнеры, можно сделать вывод, что они делают ставку на то, чтобы повысить обороноспособность нашей армии противостоять бронетанковым кулакам РФ.

Россия никогда не славилась тактикой и стратегией. Когда несколько лет назад проходили совместные учения России и КНР, то китайские аналитики ужаснулись тому, что российская армия использовала наработки, тактику, стратегию, сценарии 1980-х годов Советского Союза.

Поэтому подобного рода вооружение на сегодняшний день является достаточно эффективным предупреждением РФ о том, что ее ждет, если она предпримет агрессивные действия и задействует весь свой потенциал против Украины.