Украина требует провести консультации по безопасности в рамках Будапештского меморандума: запрос направили в СБ ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал срочный запрос к государствам-членам Совета безопасности ООН для проведения встречи консультационного характера. На ней будет поднят вопрос шестой статьи Будапештского меморандума, согласно которой отказ от ядерного статуса Украиной сулил ей обеспечение безопасности в условиях военной угрозы.

Поскольку на сегодня Донбасс переживает серьезное вооруженное обострение, подобное совещание не терпит отлагательств. Об этом глава внешнеполитического ведомства указал у себя в Twitter.

"Обращаюсь к членам СБ ООН провести консультации в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума для обсуждения неотложных действий, направленных на деэскалацию, а также практических шагов по обеспечению безопасности Украины", – указано в сообщении.

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Напомним, что 6 статья Меморандума, подписанного в 1994 году, для сокращения производства ядерного оружия, гласит: "Настоящий Закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа".

Ранее президент Владимир Зеленский указал, что державы, гарантировавшие защиту Украины, на сегодня не в полной мере выполняют это обещание. Именно поэтому наша страна может отозвать свои обязательства об отказе от ядерного статуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступление украинского гаранта на Мюнхенской конференции 19 февраля вызвало настоящий резонанс в обществе. Украинцы начали стихийно "гуглить" запросы о содержании Будапештского документа, а также шуточно искать магазины с доставкой оружия массового поражения.