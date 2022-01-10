Украина требует от нового правительства Германии предоставить Киеву оборонное вооружение, – дипломат

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин немедленно предоставить Украине оборонное вооружение для защиты от агрессии со стороны Российской Федерации. Он подчеркнул, что Германия несет перед Украиной "историческую ответственность".

По словам дипломата, Украина требует от нового правительства Германии отвергнуть морально ложную политику блокирования. Об этом Мельник написал у себя в Twitter.

"Украина требует от нового правительства Германии отвергнуть морально ложную политику блокирования и немедленно предоставить Киеву оборонное оружие для защиты от агрессии. Берлин несет такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем", – заявил посол.

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Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути морально хибну політику блокування і негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від 🇷🇺агресії. Берлін несе таку ж історичну відповідальність перед Україною як і перед Ізраїлем: інтерв‘ю газеті Berliner Morgenpost pic.twitter.com/aQtb84zD25 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 10, 2022

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.

Ранее Мельник говорил, что новое правительство Гермнаии вряд ли изменит свою позицию касательно поставки вооружения Украине. Наоборот подходы к этому могут стать еще более жесткими. Также он добавил, что власти ФРГ больше готовы поддержать будущее членство Украины в Европейском Союзе, чем в НАТО. По его словам, этот момент более рельефно был прописан в новом коалиционном соглашении.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Германии заявила, мол, сила альянса Европы и США не измеряется ракетами и танками. Зато, считает Бербок, его мощь заключается в объединении для защиты и отстаивании общих ценностей.