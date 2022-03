Украина спасла Запад, если бы путинский блицкриг сработал, Китай получил бы картбланш на вторжение в Тайвань, – советник Конгресса США

Советник Конгресса США Пол Массаро заявил, что, оказывая мощное сопротивление российским оккупантам, Украина спасает Запад. Он подчеркнул, что сейчас весь мир должен Украине за сдерживание путинской агрессии.

Также он отметил, что блицкриг Путина не удался. Об этом Массаро написал у себя в Twitter.

По его словам, если бы путинский режим не получил должного сопротивления, то Китай в свою очередь получил бы картбланш на вторжение в Тайвань.

"Украина спасла Запад. Если бы путинский блицкриг удался, мы бы осудили его и вернулись к обычным делам. У Китая были бы развязаны руки для вторжения на Тайвань", – заявил Массаро.

Ukraine saved the West. Had Putin’s blitzkrieg succeeded, we would have condemned it and gone back to business as usual. China would have had a free hand to invade Taiwan. Our divisions would have destroyed us. But Zelensky refused the ride. Now we are united. We owe Ukraine