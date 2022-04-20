Украина расторгла соглашение с Россией о разработке ракет: действовало с 1995 года

Украина расторгла соглашение с Российской Федерацией, которое предусматривало сотрудничество стран в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники. Оно оставалось в силе в течение 27 лет.

Документ, подписанный 8 февраля 1995 года с государством-агрессором, денонсировал Кабинет министров на 55-й день войны против российских захватчиков. В частности, на заседании 19 апреля, сообщает Правительственный портал.

Чиновники подчеркнули, что в условиях полномасштабной военной агрессии РФ против Украины, временной оккупации ею части нашей территории, совершения оккупантами многочисленных преступлений против украинского народа, грубо нарушающих принципы и нормы международного военного и гуманитарного прав, упомянутое Соглашение является недопустимым.

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Также причиной ее расторжения является использование вражеской российской армией ракетно-космической и ракетной техники против мирных населенных пунктов, в частности, с целью геноцида народа Украины.

Отмечается, что ранее Соглашение между украинским и российским правительствами было направлено на:

сохранение связей и кооперацию между опытно-конструкторскими, научно-исследовательскими, производственными и эксплуатирующими предприятиями и организациями Украины и РФ для создания, ремонта и эксплуатации ракетной и ракетно-космической техники, проведения гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией ракетных и космических комплексов, увеличения эксплуатационных сроков, повышения ядерной безопасности, разработки методов и средств утилизации ракетных комплексов;

обеспечение совместной реализации проектов перспективных образцов ракетной и ракетно-космической техники на всех этапах ее создания, эксплуатации;

осуществление разработки и модернизации образцов ракетной и ракетно-космической техники;

проведение поставки готовой продукции и т. д.

Целью же принятия постановления о денонсации Соглашения в Кабмине называют усиление комплекса мер по реализации государственной политики нацбезопасности, эффективное реагирование на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и безопасности Украины, которые оказались под угрозой в результате полномасштабной войны РФ против нашего государства. А также согласование двусторонней договорно-правовой базы с современными реалиями отношений страны с РФ.

"Боремся против оккупанта на всех фронтах и делаем все для победы Украины. Слава Украине!" – заявили в правительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день полномасштабного вторжения российских войск, 24 февраля 2022 года, Украина полностью разорвала дипломатические отношения с РФ. Примечательно, что украинское Министерство иностранных дел с соответствующей инициативой выступило накануне.