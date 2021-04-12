Россия отказалась объяснить скопление войск у границ Украины – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что невыполнение Россией Венского документа ОБСЕ является подтверждением намерений страны-агрессора продолжать военное давление и угрозы силой в отношении нашего государства.

Об этом говорится в комментарии МИД на его сайте. Там напомнили, что Украина 7 апреля 2021-го активировала соответствующий договор от 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности.

"Согласно предусмотренной этим документом процедуре, российской стороне было направлено официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных ее территориях в течение последних дней. К сожалению, она отказалась предоставлять субстантивную информацию, заявив, что не ведет такой деятельности", – отметили в ведомстве.

Также добавили, что дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение безопасности напряжения, тоже были проигнорированы российской стороной.

Кроме этого, российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу при участии других государств-участников ОБСЕ.

В МИД призвали Россию отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию. А также начать добросовестно выполнять оборонные положения Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

во Франции и Германии выразили недовольство тем, что Россия проигнорировала заседание ОБСЕ, посвященное ситуации вокруг Украины и концентрации российский войск у ее границ.