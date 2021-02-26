Украина пожаловалась в ОБСЕ на Соловьева из-за его симпатии к Гитлеру
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пожаловалась на прославление Адольфа Гитлера топ-пропагандистом Кремля Владимиром Соловьевым.
Как передает Укринформ, во время заседания 25 февраля общего комитета по вопросам политики и безопасности наша страна призвала другие государства обратить внимание на этот факт симпатии представителя страны-агрессора России к нацизму. Кроме того, украинская сторона напомнила, что подобная риторика звучит из уст Соловьева уже не впервые.
"Известный российский телеведущий, которые ранее уже выступил в поддержку Бенито Муссолини, на своем крупнейшем в России телевизионном шоу также высказался в поддержку Адольфа Гитлера!" – возмутился глава делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев.
"В своем шоу он отмечал, что Гитлер вызывает гораздо больше уважения, чем Алексей Навальный – человек, которого российская власть едва не убила. Разве это – не насмешка?" – добавил украинский парламентарий.
Также Потураев напомнил, что членом делегации России в ПА ОБСЕ "до сих пор является человек, который обвиняется в сексуальном домогательстве". Вероятно, политик подразумевал депутата нелегитимной Госдумы РФ Леонида Слуцкого.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сравнивая Навального с Гитлером, Соловьев назвал последнего "смелым человеком", который "не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны".
После этого Латвия запретила Соловьеву въезд на свою территорию за глорификацию нацизма.