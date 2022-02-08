Украина получит ракеты для Черного и Азовского морей от Британии, – Пристайко

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение для борьбы с российскими военно-морскими силами. В целом между странами подписаны соглашения по военной помощи на 2 миллиарда долларов.

Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире радио "Новое время" во вторник, 8 февраля. По словам Пристайко, соглашения предусматривают поставки ракетного вооружения, а также строительство двух кораблей и портов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дипломат отметил, что вооруженные силы украинского государства еще никогда не получали извне таких средств на развитие.

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"Впервые наши Вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые позволят нам наконец-то противопоставить что-нибудь россиянам в Черном и Азовском морях", – сказал он.

По словам Пристайко, Британия ищет друзей и Украина подходит на эту роль, несмотря на ряд проблем, основная из которых — противостояние с Россией. Он отметил, что со стороны Британии есть поставки военного вооружения и подписание военных соглашений на 1 млрд фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов).

Всего на эти средства предусмотрено четыре проекта.

Это два корабля, минные тральники, которые уже стоят на стапелях в Шотландии и перерабатываются под наши нужды. Это корабли, которые сначала будут строиться в Британии, а затем на украинских верфях. Таким образом будут привлечены и наши судостроители. А также это два порта – один в Черном, а один в Азовском морях и ракетное вооружение", – рассказал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что не исключает возможности отправки самолетов-истребителей "Тайфун", а также военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы. По его словам, на такой шаг заставляют идти длительные агрессивные действия России по отношению к Украине.