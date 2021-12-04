Украина получит около 20 'Bayraktar' от Турции - СМИ

В ближайшее время Анкара передаст Киеву не менее двух десятков воздушных беспилотников Bayraktar. В целом Украина будет оснащена большим количеством турецких БПЛА, чем указано в официальных источниках.

Об этом сообщило западное издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Беспилотники от производителя оружия Baykar заметно сократят военное преимущество России, поскольку у оккупационных войск подобной техники в наличии нет.

Точные сроки передачи турецких БПЛА журналисты не указали, но подчеркнули, что Турция заинтересована в предоставлении возможностей украинской армии при защите государственных границ.

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Кроме того, турецкая сторона подписана соглашение о совместном строительстве космических ракет по украинской технологии ракет типа "Зенит-2". По мнению западной редакции, это соглашение может помочь турецкому правительству в разработке баллистических ракет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин крайне отрицательно отреагировал на передачу и применение Bayraktar Украиной над территорией оккупированного Донбасса.