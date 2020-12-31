Украина ожидает рок-н-ролла от отношений с США при Байдене, – Кулеба

Марина Лисничук Политика 11:19, 31.12.2020 Обновлено: 11:33, 31.12.2020

Украина ожидает от администрации новоизбранного президента США Джо Байдена динамичного и драйвового сотрудничества в стиле рок-н-ролла.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН. Он пояснил три приоритетных направления, которые в этом контексте будет развивать украинская власть, – стратегическое партнерство, вопросы безопасности и экономической сферы.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука в эту песню стратегического партнерства", – пояснил глава МИД.

По его словам, у Украины есть стопроцентный приоритет – вопросы безопасности и трансформации государства. По мнению министра, это то, где США могут серьезно помочь украинской власти в укреплении страны изнутри.

Речь идет о реализации реформ, из чего следует и третий приоритетный в отношениях с США вопрос, который касается экономической сферы.

"Это инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках. Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем", – отметил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • При этом отметим, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 год, хотя перед тем наложил на него вето из-за несогласия с определенными пунктами. В нем заложено $290 млн на борьбу с влиянием РФ и $250 млн на помощь Украине – говорится о поддержке ВСУ.

Комментировать
Политика

Смотрите также

На рынке под Житомиром умер подросток, которого спрятали после ДТП

Компания Коломойского выкупила у "Центрэнерго" всю электроэнергию за бесценок

Порошенко сделал сенсационное заявление по делу "вагнеровцев"

Пенсии в Украине пересчитают в пять шагов: кто и сколько получит

В Украину запретили ввоз российских пропагандистских книг: список