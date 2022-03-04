Украина нуждается в закрытом небе, больше оружии и более сильных санкциях против России, – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко рассказал о заявлении-обращении в страны-партнеры, принятом в Верховной Раде. В ней, в частности, говорится, что наши союзники должны продолжить усиливать санкции против России, предоставлять нам оружие для обороны нашей земли и закрыть небо над Украиной для российских самолетов и ракет.

Об этом Порошенко рассказал на брифинге журналистам. Он подчеркнул, что на заседании Верховной Рады был принят ряд очень важных законопроектов, а также заявление.

"Мы обращаемся к нашим странам-партнерам относительно того, что они ни в коем случае не должны останавливаться или ослаблять санкционное давление. Мы победить агрессора можем и совместными и согласованными действиями наших воинов на фронте, и эффективным снабжением наступательного, оборонного, смертельного оружия: начиная от противотанковых NLAW и Джавелинов, и заканчивая ПЗРК, которые сбивают российские вертолеты с десантом, начиная с того, что мы сейчас нуждаемся в комплексе ПВО, Украина должна их получить и завершая размещением на территории Польши двух бригад тактической авиации на МиГ-22 и Су- 27 для того, чтобы восстановить господство в воздухе украинских пилотов-асов. И чтобы боялись двигаться в воздушное пространство Украины российские захватчики", – подчеркнул политик.

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"Второй этап нашей просьбы – это объявление "no-fly zone". Украина имеет это суверенное право запретить полеты над своей территорией и попросить НАТО для прикрытия реализации этого запрета натовскими средствами противовоздушной обороны. Мы обращаемся с просьбой к нашим партнерам не останавливаться и двигаться далее", – сказал Петр Порошенко.

"Сегодня тот, кто каждые несколько часов слушает сигналы сирены, воздушной тревоги, когда ночью все просыпаются от взрывов российских ракет, российских авиабомб, часто от ущерба украинскими системами ПВО, которую мы восстановили еще в 2014 году, российские самолеты и российские захватчики приземляются навечно на украинскую землю. В такие ситуации мы, безусловно, хотели бы вернуться к моей инициативе 16-17 лет по миротворцам", – добавил Порошенко.

"Россия должна вывести все свои войска из каждого клочка украинской земли, включая Донбасс и Крым. И миротворцы с мандатом Совета безопасности ООН, будут гарантировать вместе с ВСУ безопасность наших границ", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Еще одна очень важная вещь, о которой мы должны помнить – о детях, женщинах, о тех, кому тяжело. И сегодня я горжусь тем, что наш 206 батальон терробороны Киева с координацией и по обращению городского головы Ирпеня, с координацией и областной власти обеспечил эвакуацию и размещение на безопасной территории детей, женщин из Ирпеня. И эту деятельность батальон также будет проводить вместе с обороной происков Киева", – сказал Порошенко.

"Украина победит. Враг будет разбит и брошен обратно в Россию. Кто не будет отвергнут, ему здесь сделаем ад. Победа будет за нами", сказал – .