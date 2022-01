31 декабря 2022 года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибил свой исторический твит к дверям Белого Дома в городе Вашингтоне:

"Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future.

Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутне"

Твит прочли в Вашингтоне в преддверии запланированного звонка Байдена Зеленскому. После утечек из разных источников о ходе беседы президентов США и РФ 30 декабря стал примерно ясен характер намечаемого Байденом разговора с Зеленским :

" Я сделал для вас большое дело, Владимир. Кажется, мне удалось предотвратить масштабное вторжение Путина в Украину. Но теперь и вы должны проделать часть своей работы. Поцелуйте злодею ручку и согласитесь на его интерпретацию минских соглашений. Да, да. И на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера, и на выборы под контролем оккупантов. В конце концов, речь ведь идет всего лишь about degree of autonomy одной из украинских провинций. Мы с вами не можем подвергать человечество риску мировой войны по столь незначительному поводу. Американский избиратель нас не поймет."

Нет, это не сознательная зрада и appeasement. Прежде всего это отражение почти поголовного непонимания американскими политиками причины маниакальной зацикленности Путина на своей трактовке минских соглашений. Еще в Женеве он принудил Байдена публично промямлить что-то позитивное о МС. С тех пор каждого американца, приезжавшего в Москву, заставляли кровью расписываться в верности МС. Наконец после лоботомии по видеосвязи 7 декабря Байден выучил и такие слова как особый статус и Штайнмайер. Для Путина легитимация в украинском правовом и политическом поле российского военно-террористического плацдарма ОРДЛО, ничего в нем не меняя, — это способ уничтожения украинской государственности.

Срабатывает и характерная для современной генерации "лидеров свободного мира" тенденция ухода от принятия сложных и непопулярных решений. Многие в Вашингтоне вздохнули бы с облегчением, если бы 2 января Зеленский внял увещеваниям Байдена. Вся ответственность за дальнейшее лежала бы уже исключительно на нем. Не могут же американцы быть более проукраинскими, чем сами украинцы.

Но этого уже не случится никогда. Предупредительный демарш Кулебы адресован не только Вашингтону, но и группе влияния Кремля в офисе президента Зеленского. Эти люди провели почти весь 2021 год в тени, но их активизировали в самое последние время. Состряпанный ими документ с лицемерным заголовком "10 шагов к миру" содержит те же самые тэги (штайнмайер, особый статус, выборы), которые Путин заставил выучить старика Байдена.

Вся классическая блатная истерика кремлевских (мы на краю, до Москвы ракетам 5 минут лёту, нам некуда отступать, мы всех порвем, дайте нам Зону до Адриатики) была затеяна прежде всего для того, чтобы подключить Байдена к их давлению на Украину и заставить ее принять путинское приглашение на казнь.

Одним твитом Кулеба сорвал планы Кремля и его агентуры в Киеве и Вашингтоне. В понедельник Конгресс США возвращается с рождественских каникул и он воспримет ответы Кулебы от 31 декабря и Зеленского от 2 января не как просьбу о помощи. А как напоминание уверенной в своей правоте сражающейся Украины почти ушедшему на пенсию Западу, за кого (а не только за себя !) она сражается и с кем. Что нынче стоит на весах и что совершается ныне.