'Украина имеет полное право решать свою судьбу': Дуда призвал Запад остановить агрессию Путина

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что напряжение и риск военной эскалации, сгущающийся над Украиной, стало испытанием для всего коллективного Запада. Украинская нация на деле показала, что готова отстаивать приоритеты европейского государства, а союзники из НАТО и ЕС обязаны сплотиться в ее поддержку.

Об этом сообщило немецкое издание Welt. Политик очертил три основных принципа, необходимых для дипломатического разрешения конфликта между Украиной и Россией, при этом не идя на поводу у Москвы.

"Поиски выхода из кризиса не должны приводить к блокированию западных устремлений Украины и ее народа. Украина имеет полное право решать свою судьбу и будущее. Путь Украины на Запад должен оставаться открытым", – подчеркнул Дуда.

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Первым принципом он назвал единство, представленное не на словах, а на деле. Западный мир должен показать, что такие ценности, как демократия, свобода, суверенность независимых государств – это не просто рекомендация, а основа, которую он готов отстаивать в жестоких условиях, продиктованных реальностью.

Вторым принципом, по словам Дуды, должно быть предотвращение войны, которая не нужна ни одному из цивилизованных государств. Последний тезис президент особо подчерукнул.

"Но во всех дипломатических переговорах окончательные решения должны быть представлены западными странами по согласованию с Украиной. Украина должна быть субъектом, а не объектом переговоров и принимать конкретные решения не по указке и давлению, а руководствуясь интересами собственного народа", – заключил Дуда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анджей Дуда непреклонен в своей позиции о четком отпоре России в ее намерении проводить дальнейшую эскалацию в Украине.