Украина демонстрирует единство власти и оппозиции, которое Путин от нас точно не ожидал, – Порошенко в эфире французского телевидения

Петр Порошенко в эфире французского телеканала BFMTV заявил, что после 24 февраля в Украине нет разделения на власть и оппозицию, ведь всех объединила цель выбить оккупантов из родной земли.

"С 24 февраля мы живем в другом мире. И Украина демонстрирует то единство, которое Путин от нас точно не ожидал. До войны я был лидером оппозиции и главным оппонентом Зеленского. На сегодняшний день с 24 числа я пришел в Зеленскому, протянул ему свою руку и сказал, что сейчас нас объединяет Украина, – объясняет Петр Порошенко.

Отвечая на вопрос о переговорах Зеленского с Путиным, Порошенко сказал: "Моя рекомендация – позиции будут сильнее, когда рядом с Зеленским будут наши партнеры. Включая Францию, Германию, Соединенные Штаты Америки, возможно, британцев".

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"Так мы продемонстрируем, что против Путина в его захватнических, фашистских шагах стоит весь мир. Путин должен это понять. И хотя бы его личный инстинкт самосохранения должен толкнуть его на безальтернативное решение вывода российских войск", – отмечает Петр Порошенко.