У Зеленского сказали, когда представят замену Мендель

В Офисе президента активно проводят собеседования кандидатов на должность нового пресс-секретаря Владимира Зеленского. Замену Юлии Мендель, которая занимала эту должность два года, могут представить уже через неделю-две, но пока и близко не говорят, кто это может стать.

Прокомментировал ситуацию советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью изданию "Телеграф". При этом он ушел от просьбы хотя бы намекнуть, есть ли среди претендентов журналисты или блогеры.

"Давайте пока мы это оставим за скобками", – сказал чиновник. Но подчеркнул, что отбор будет тщательным. К интервьюированию, как и в случае с Мендель в свое время, будут вовлечены руководитель ОП и президент лично.

"Конечно. Отбор будет многоуровневый, на первом этапе есть небольшая, скажем так, редакторская группа в информационном департаменте, который готовит лонг-лист кандидатов. Они пройдут определенные процедуры первичного собеседования. После этого к процессу присоединится, естественно, глава Офиса президента. А потом уже на этапе, когда будет сформирован шорт-лист, и президент. Наверное, проведет собственное собеседование", – пояснил Подоляк.

Он отметил, что итоговое решение будет принимать тоже Зеленский. О конкретной дате, когда можно ожидать назначение нового пресс-секретаря, пока речи не идет.

"Но я думаю, что это не затянется. Неделя-две, скорее всего, и мы увидим уже кандидатуру, которую президент огласит в качестве своего пресс-секретаря указом", – добавил советник главы ОП.

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