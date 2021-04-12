У Зеленского рассказали послу Швеции об удвоившихся войсках России на границе с Украиной

Количество российских войск вдоль границы с Украиной скоро увеличится в два раза, к тому же Москва нарушает договоренности о прекращении огня на Донбассе.

Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Роман Машовец во время встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом 12 апреля, сообщается на сайте главы государства.

"Заместитель руководителя Офиса президента Украины привлек внимание к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ, в результате чего их численность вскоре должна удвоиться, а также к обострению российской стороной ситуации на востоке Украины и нарушения ею режима прекращения огня", – сказано в пресс-релизе.

Машовец подчеркнул необходимость скоординированных действий на международном уровне, чтобы не допустить эскалации ситуации и привлечь Россию к ответственности за военные действия.

"Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидят, кто виноват в дестабилизации ситуации", – пояснил он.

В свою очередь посол заверил, что Швеция, которая председательствует в ОБСЕ, прилагает усилия, чтобы военные действия России были прозрачными в соответствии с ее обязательствами по Венской конвенции 2011 года.

Также Тиберг подчеркнул, что его страна позитивно оценивает стремления Киева мирно урегулировать конфликт на Донбассе.

"Посол отметил, что Швеция и в дальнейшем будет обращать большое внимание на ситуацию на востоке Украины и вблизи ее восточных границ, и поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего государства", – отмечается в пресс-релизе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина инициировала заседание ОБСЕ, посвященное ситуацию вокруг ее границы.

В то же время 12 апреля в результате прицельного огня вооруженных формирований РФ на Донбассе погиб еще один украинский защитник.