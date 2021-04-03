У Зеленского раскрыли новые подробности переговоров с Байденом

Во время переговоров с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский изложил свое видение того, какую помощь страна может оказать Киеву.

Об этом в интервью LB.ua рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, в ответ американский лидер заверил, что наша страна не останется наедине.

"Обсудили последнее обострение на Донбассе. Президент Украины изложил свое видение, каким образом США могут помочь Украине в этой ситуации. Было получено заверение, что Соединенные Штаты не оставят нашу страну наедине", – отметил Жовква.

Он добавил, что еще в начале разговора глава Белого дома заверил, что беседа будет содержательной.

По его словам, главы государств затронули также тему оккупации Крыма и участие США в саммите по Крымской платформе.

Жовква убежден, что главное из переговоров – это сигнал от США о том, что Вашингтон не даст никому безнаказанно нападать на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским состоялись первые переговоры, во время которых американский лидер выразил непоколебимую поддержку Украине на фоне российской агрессии.