У Зеленского упрекнули американские СМИ из-за новостей о войсках РФ у границ Украины

Украинские власти не имеют подтвержденных данных о том, что Российская Федерация наращивает военные силы вблизи украинской границы. Подобную информацию ранее распространяли американские СМИ.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире канала "Дом". По его словам, Министерство обороны считает слухи о переброске войск психологическим и пропагандистским давлением.

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", – отметил он.

Никифоров также добавил, что недавно на селекторном совещании президента выступал главнокомандующий ВСУ, который "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

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31 октября американское издание The Washington Post сообщило, что Россия стягивает военных и технику к украинской границе. В Пентагоне позже отметили, что следят за этой ситуацией.

В то же время Минобороны Украины опровергло информацию и предположило, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал публикации американских СМИ "дезинформацией общества".

В Кремле отказались комментировать информацию о наращивании сил, назвав ее "некачественным вбросом". Однако позже директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву из-за возможной переброски войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал не недооценивать угрозу и отметил, что войска РФ могут оказаться в Украине уже через сутки.