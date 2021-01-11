У Зеленского назвали цель первой встречи с президентом Молдовы

Во вторник,12 января, в Киеве состоится встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду. Цель их переговоров – подписание ряда двухсторонних документов.

О деталях официального визита новоизбранного молдавского лидера в Украину сообщила пресс-служба Офиса президента. Кроме того, стало известно, что из-за дипломатической встречи в Киеве возможны незначительные ограничения движения.

По информации на странице Управления государственной охраны Украины в Facebook, они будут касаться центра столицы. УГО также отметило, что его сотрудники будут обеспечивать охрану Санду и ее делегации во время посещения ими Украины.

Это предусмотрено Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины.

Согласно этим документам, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

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