У Зеленського назвали мету першої зустрічі з президенткою Молдови

У вівторок,12 січня, у Києві відбудеться зустріч президентів України та Молдови Володимира Зеленського і Маї Санду. Мета їхніх перемовин – підписання низки двосторонніх документів.

Про деталі офіційного візиту новообраної молдовської лідерки до України повідомила пресслужба Офісу президента. Крім того, стало відомо, що через дипломатичну зустріч у Києві можливі незначні обмеження руху.

За інформацією на сторінці Управління державної охорони України у Facebook, вони стосуватимуться центру столиці. УДО також наголосило, що його співробітники забезпечуватимуть охорону Санду та її делегації під час відвідин ними України.

Це передбачено Законом України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і Положенням про Державний Протокол та Церемоніал України.

Згідно з цими документами, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

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