У Зеленского назвали список самых дружественных к Украине государств

В Офисе президента считают наиболее дружественными государствами к Украине Соединенные Штаты, Канаду, Турцию, Польшу. Кроме того, наша страна иммет ключевых союзников в вопросе стратегического сотрудничества.

Об этом заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига рассказал в интервью "Европейской правде". Он пояснил, что стратегическими союзниками Украины на самом деле являются многие страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В списке самых дружественных Украине стран оказались:

США,

Канада,

Турция,

Литва,

Польша,

все балтийские страны.

По словам Сибиги есть соответствующие форматы друзей Украины. Согласно некоторым из этих форматов, к близким странам можно отнести и скандинавские.

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"Мы бы очень хотели усиливать эти треки двусторонние, выстраивать те механизмы и двусторонние форматы, которые позволят нам расширять этот круг друзей. Выстраивание дружеских отношений с миром – это всегда приоритет каждого государства", – сказал политик.

Относительно Венгрии он отметил, что эта страна важна для Украины и выступает ее партнером.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сибига также заявил, что украинская сторона справедливо надеется на приглашение своей делегации на саммит НАТО в Брюсселе. Такие основания ей дает выполнение всех необходимых шагов, предусмотренных для получения ПДЧ.