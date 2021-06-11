У Зеленского назвали список самых дружественных к Украине государств
В Офисе президента считают наиболее дружественными государствами к Украине Соединенные Штаты, Канаду, Турцию, Польшу. Кроме того, наша страна иммет ключевых союзников в вопросе стратегического сотрудничества.
Об этом заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига рассказал в интервью "Европейской правде". Он пояснил, что стратегическими союзниками Украины на самом деле являются многие страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В списке самых дружественных Украине стран оказались:
США,
Канада,
Турция,
Литва,
Польша,
все балтийские страны.
По словам Сибиги есть соответствующие форматы друзей Украины. Согласно некоторым из этих форматов, к близким странам можно отнести и скандинавские.
"Мы бы очень хотели усиливать эти треки двусторонние, выстраивать те механизмы и двусторонние форматы, которые позволят нам расширять этот круг друзей. Выстраивание дружеских отношений с миром – это всегда приоритет каждого государства", – сказал политик.
Относительно Венгрии он отметил, что эта страна важна для Украины и выступает ее партнером.
Как сообщал OBOZREVATEL, Сибига также заявил, что украинская сторона справедливо надеется на приглашение своей делегации на саммит НАТО в Брюсселе. Такие основания ей дает выполнение всех необходимых шагов, предусмотренных для получения ПДЧ.