Восемь лет назад, в ноябре тринадцатого, Владимир Путин создал в Украине гражданское общество.

Семь с половиной лет назад он создал украинскую армию. Это кажется, в Кремле уже поняли.

Месяц назад Путин создал украинскую территориальную оборону. Это им еще только предстоит понять.

Прямо сейчас он создает украинский военно-промышленный комплекс. Понимание этого еще даже не маячит на горизонте. Но оно обязательно придет. Как только страна начнет выпускать вертолетные лопасти, артиллерийские стволы, ПТУРы, системы залпового огня и береговые корабельные комплексы в промышленных масштабах.

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В принципе, осталось только создать экономику Украины — и процесс политического формирования страны можно считать завершенным.

Не останавливайся, Владимир Владимирович!

Психология нападения гопника предельно проста. Она состоит из двух режимов. Вкл и выкл. Чо, парни, пируете? А угости сигареткой. А можно две? А всю пачку? А дай мобилку позвонить.

Гопник проверяет каждый шаг, каждый этап — как далеко ему будет позволено зайти. Как далеко жертва не будет оказывать сопротивления.

И как только вы дали вторую сигарету — вы остались без мобилки. А, возможно, и без зубов, кошелька и документов.

Но если на этапе второй сигаретки гопник встречает ответ: не, ребят, магазины закрыты, а это мне самому на ночь, вон там ларек, а вы все равно гуляете — официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков делает заявление о том, что войска план учений выполнили и отправляются в пункты постоянной дислокации.

Владимир Путин, по выработавшейся за эти десять лет у него привычке, подошел к новому пареньку на районе, и стрельнул сигаретку. Ну, то есть, это он думал, что паренек на районе новый. А паренек оказался старый. Настолько старый, что кошмарил еще твоих старших и принимал участие в развале предыдущей шпаны замоскворецкой и отправке их на свалку истории.

Владимир Владимирович думал, что Запад, который превыше всего на этом свете ценит спокойствие, стабильность, и сосиски с пивом по субботам, как всегда, поднимет лапки и пойдет на любые уступки, чтобы избежать войны. Даст сигаретку. Потом вторую. Потом можно будет позвонить по его мобилке. Плюнуть ему в карман. Устроить газовый шантаж.

А паренек — ну, как паренек, Джо Байден — вместо сигаретки сразу из кармана вытащил отвертку: ну, чего, может, сразу перейдем к вопросу о зажигалке?

И позвал еще этого, рыжего, с соседнего района.

А тот и еще пацанов притянул.

Ну, ок, Володья.

Давай покурим.

Если хочешь.

А если еще раз тронешь вот этого мальца со скрипочкой, мы тебе таких звездянок навешаем, что во снах еще не видел. Это раньше, правда, малец был со скрипочкой, но когда Володя, который обещал ему защиту и рассказывал, что они братья по отцу, толкнул его в лужу и со смехом скрипочку растоптал, малец поднялся, утерся, записался в качалку и на дзюдо, сильно вырос за это время и сам теперь махается так, что держи меня семеро. Но гопник, объективно, пока все же сильнее.

Так что вот тебе, малец, кастет, вот нунчаки, вот заточка, вот газовый пистолет, вот расточенный под боевые стартовый, а вот и "Магнум" сорок пятого заодно. Пусть будет.

Звони, если что.

Мы всегда рядом.

Я думаю, что сейчас Рейгану с Тетчер зачеркнуто Байдену с Джонсоном удалось предотвратить полномасштабную войну в Европе. Вау, вау, все нормально, братюнь, ты чего, я ж просто так спросил.

Мой оптимизм сейчас перевешивает мой пессимизм.

Скажем так — я на пятьдесят три процента состою сейчас из оптимизма и на сорок процентов из пессимизма. На семь процентов — затрудняюсь ответить.

Но если брать оптимизм за сто процентов, то мои колебания составляют все же девяносто три. Ничего еще не закончилось.

Вот такая сложная схема у меня сейчас в башке.

Но. Видите ли, в чем проблема. Это мы с вами примерно понимаем, что последовало бы за второй сигареткой. Это мы с вами понимаем, что отвертку из кармана Байден мог вытащить как раз для того, чтобы её не пришлось применять. Как политический ход, который и загнал Путина в угол с надписью "Вау, вау, ты чего, братюнь". Это мы понимаем, что если ты озвучиваешь дату намеченного вторжения и начинаешь эвакуировать посольства — то вторгаться в этот период становится, ну, как-то неприлично, что ли. Это мы понимаем, по какому волоску мы прошли и чего нам удалось избежать.

Ну, я надеюсь, что удалось. Ближайшая неделя покажет.

Мне кажется, что признание ЛНР и ДНР — будет формой отступления. Чтобы не совсем лицом в грязь упасть. Выдать что-то за свою победу.

Но до конца все же ещё непонятно.

Может, и пырнет.

Но, если не пырнет — это мы с вами понимаем, почему. Что его остановило.

А ведь сейчас будет вал постов в стиле: "Ну, чего, когда ваш Путин нападет, а-ха-ха, кому вы нужны, кастрюли, Байден, Байден, Абырвалг". Думаю, это будет первой темой у Скабеевой и кто там у них еще, Шейнина на протяжении ближайших пары недель как минимум.

Да и в ФБ будет полно этого.

Причем от, казалось бы, до этого вполне адекватных людей. Да чего там, если малец сам поменял голову и начал обвинять Байдена с Рыжим, что это они нагнетают ситуацию на районе и пугают украинцев, а Урсула дер Ляйден напрямую спрашивает в твиттере, не укурились ли в Офисе президента часом.

Но кастеты продолжают принимать, слава богу.

И на том спасибо.

Так вот. Предотвращение войны для того, кто её предотвратил, никогда не бывает win-ситуацией. Это всегда win-lose ситуация. Потому что иди, докажи теперь, что товарищ и вправду собирался заточку тебе в пузо воткнуть. Вау, вау, гражданин судья, я ж просто пошутил. Это он первый отвертку достал. А я простой рабочий паренек, спросил у дяденьки, сколько время, а он на меня сразу с кулаками.

Тут, мне кажется, вполне правомерно вводить термин "Казус Порошенко".

Когда Главнокомандующий остановил наступление, спас примерно с десяток областей страны от войны и полного ада, дал людям возможность спокойной жизни, а они же его за это с дерьмом сожрали и стали смеяться — ага, а то Путин нападет, а-ха-ха, порохоботы шоколадные.

И вот тут возникает парадокс.

Впустить войну в страну — это ад.

Не в пустить войну в страну — это ад для рейтинга.

В принципе, это можно назвать и "Казус Бабченко". А ты докажи, что не Аллах зачеркнуто что Пригожин хотел тебя убить.

А-ха-ха, клоунада СБУ, свиная кровь, Абырвалг, Абырвалг.

Теоретически, рассуждая чисто гипотетически, Байдену следовало бы дать России втянутся в войну, завязнуть в ней, а потом начать спасать Украину. Ну, чтобы вопросов не было уже вообще никаких. Чтобы весь мир увидел и понял. Чтобы дошло до самого последнего идиота. И, главное, чтобы в самой Украине это каждый прочувствовал на своей собственной шкуре.

Ну, а что. Ему же не своих граждан хоронить. Ваш Президент считает, что это все страшилки — ок. Не буду вас пугать.

Но это, конечно, чисто гипотетические рассуждения. Диванная экспертиза, возможная, если только не видеть трупов во дворах жилых домов вчерашнего города и не слышать запах сгоревших тел в зубной пасте потом еще годами.

Да, Байден загнал Путина в цугванг. Если тот не начнет войну — отлично. Если начнет, значит, Байден был кругом прав. И у него теперь вообще будет полный карт-бланш.

Но, как мы и говорили вчера, пятьдесят три процента американцев считают, что США должны остаться в стороне от войны в Украине.

И сейчас Байдена начнут клевать. Обвинять во лжи. В нагнетании ситуации. В очернении России. В манипуляциях во имя своего собственного рейтинга. Припомнят химоружие в Багдаде — следите за руками, как только эта тема выползет, значит, этот человек либо полезный идиот, либо реально на зарплате Кремля.

Шестнадцатое февраля станет началом спада пика активности помощи Украине. Поток вооружений превратится сначала в ручеек, потом пересохнет совсем. У Украины есть несколько недель, чтобы использовать ситуацию по максимуму. Выжать из неё всё, что только возможно.

А Путин, повторюсь, умеет играть вдолгую. Он умеет ждать подходящего момента.

Но. Кастет у Украины уже есть. Боже, храни Байдена и этого Рыжего с соседнего района.

Ну и тебе спасибо, Владимир Владимирович.

И этот кастет уже никуда не денется.

Ваш Дед.