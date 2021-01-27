У россиян в ПАСЕ сдали нервы после заявления украинского политика о "дворце Путина"

У российской делегации сдали нервы после выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко по поводу так называемого "дворца Путина" в Геленджике – ее глава, председатель Госдумы РФ, Петр Толстой потребовал больше не предоставлять украинцу слово.

Об этом сообщил сам народный депутат в своем Telegram-канале. Он заявил, что "путинским пропагандистам" не нужна правда (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня в ПАСЕ напомнил всем один интересный факт: в этот день в 1924 году был открыт мавзолей с телом Владимира Ленина. Позже к нему присоединился Иосиф Сталин. Теперь Владимир Путин хочет создать собственный мавзолей. И он построил его в Геленджике, за более чем миллиард долларов. Этот дворец – памятник коррупции, войне и убийствам – трем китам, на которых держится путинский режим ", – отметил Гончаренко.

Он поинтересовался, почему "соучастники преступлений" президента РФ находятся в одном зале с ним и евродепутатами.

"От услышанного сдал глава российской делегации, украинофоб и антисемит Толстой. Он требовал "оградить" российскую делегацию от правды. Она ни им, ни путинским пропагандистам не нужна", – подчеркнул украинский политик.

Ранее Гончаренко устроил перепалку с Толстым на заседании ПАСЕ. Тот сидел позади украинца, нардеп снял его на видео. На нем он называет россиянина "пропагандистом, негодяем и убийцей", против которого введены санкции.

Гончаренко также добавляет, что место Толстого – в "комнате грязи" во дворце президента РФ в Геленджике. Украинец пошутил, что там тот сможет "крутиться на шесте перед Путиным".

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