У Путина пригрозили Украине наступлением на Донбассе, если Киев пойдет на отвоевывание своих территорий

Если Украина пойдет в наступление на Донбассе, это будет иметь для нее разрушительные последствия. Полномасштабные военные действия с отвоевания своих территорий станут для Украины "началом конца".

Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale. Текст разговора опубликовал сайте посольства России во Франции.

Журналист напомнил Козаку его слова о том, что переход Киева к полномасштабным военным действиям на Донбассе станет для Украины "началом конца". Такое заявление заместитель руководителя администрации Путина сделал в апреле этого года. Журналист попросил объяснить, что он имел в виду.

Видео дня

"Я глубоко убежден, что попытки решить конфликт на Донбассе военным путем иметь будут разрушительные последствия для Украины. И причиной таких последствий будет не внешнее вмешательство, а внутриполитическая ситуация в Украине", – заявил Козак.

В качестве аргумента Козак привел результаты президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году, когда к власти пришли политические силы, которые выступали за прекращение войны мирным путем.

"Разочарование во власти и глубокий раскол в обществе будут разрушительными для Украины. Еще одну "Революцию Достоинства" Украина вряд ли сможет пережить. Именно в этом смысле те, кто вынашивает милитаристские планы, "играют со спичками на пороховой бочке", – заявил заместитель руководителя администрации Путина.

По словам Козака, в случае "нападения Украины на Донбасс" Россия это расценит, как геноцид и станет на "защиту" его жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле еще раз заявили, что якобы именно украинская сторона не выполняет Минские договоренности.