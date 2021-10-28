У Порошенко объяснили феномен Моршина в борьбе с COVID-19 результатами голосования

Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков связал успех города Моршин (Львовская область) в борьбе с коронавирусом с результатами прошлых местных выборов. Большинство горожан тогда голосовали за партию "Европейская солидарность".

Об этом Бирюков написав на своей странице в Facebook. Он отметил, что в городе привили от коронавируса 75% населения, при чем не принуждая граждан к этому.

"Нет, не принудительно, никто ж не заставлял силой. Санатории работают, кафе-бары-рестораны работают, в общем – жизнь удалась", – написал Бирюков, добавив, что во время текущей пиковой волны пандемии в Моршине госпитализировали только одного пациента.

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"И что я могу вам сказать по поводу прошлогодних результатов местных выборов.. Как характерно, правда?" – написал он, добавив к посту статистику, согласно которой, большинство жителей города голосовали за партию "Европейская солидарность" – политическая сила получила 1441 голос.

Партия, которая в списке следует после ЕС, "Самопоміч", набрала намного меньше голосов – 566, а "Слуга народа" – 208 голосов.

Напомним: в Моршине с населением в 6 000 человек вакцинировали 74% взрослого населения. Таким образом Минздрав запустил тестовый проект о формировании коллективного иммунитета. Мэр города Руслан Ильницкий, подчеркнул, что массовая иммунизация показала чрезвычайно положительные результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Моршине первая женщина попала в больницу с COVID-19. Как выяснилось, она оказалась в немногочисленном ряду тех горожан, кто не был привит препаратом против коронавируса.