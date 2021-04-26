У Порошенко добились внеочередного заседания Рады из COVID-19: названа дата

Внеочередное заседание парламента, инициированное фракцией "Европейская солидарность" состоится 27 апреля.

Об этом в Facebook сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. По его словам оно будет посвящено прекращению бездействия исполнительной власти в борьбе с пандемией.

"За поддержку требования о созыве мы благодарны всем фракциям Верховной Рады. Не благодарим лишь "Слугам , потому что им безразлично, и они подписей не дали", – констатировал лидер партии "ЕС".

Он напомнил, что сейчас при отсутствии вакцинации количество умерших от коронавируса украинцев, приближается к пятидесяти тысячам.

"Между тем только пять человек на всю Украину получили, как и положено, две порции вакцины. Эта пятерка и является оценкой некомпетентности, беспомощности и безответственности власти", – отметил пятый президент.

Он добавил, что с таким катастрофически низким уровнем вакцинации Украина обречена на четвертую и последующие волны коронавируса.

"Поэтому крайне важным для парламента является научить и заставить исполнительную власть защитить страну. "Европейская солидарность" предложила антиковидний план, в котором предусмотрела все: от закупки лекарств к изготовлению украинской вакцины. Мы готовы голосовать не только за признание работы власти неудовлетворительной, но и за решительные шаги, которые предусматривают спасение украинцев от пандемии", – подчеркнул Порошенко.