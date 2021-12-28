'У меня есть свой график, и я не собираюсь его ломать из-за незаконных прихотей Зеленского', – Порошенко

По указанию Зеленского силовые структуры уже третий год фабрикуют дела и пытаются ограничить международную деятельность пятого президента Петра Порошенко. Однако лидер оппозиции не собирается ломать свой график из-за "капризов" действующей власти.

Об этом Порошенко заявил в интервью "5 каналу".

"Это же началось не сегодня, это длится почти три года. Об этом свидетельствуют, начиная от Трубы, бывшего Главы ДБР, и заканчивая руководителем Департамента ДБР, который вел три десятка дел против Порошенко. Как только он отказался дальше выполнять незаконные указания Зеленского и закрыл дела, – его уволили. Но он свидетельствовал о том, что ему Офис Зеленского давал незаконные указания", – напомнил пятый президент.

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"Сейчас та же ситуация. Мой график как пятого президента Украины, лидера украинской оппозиции, лидера парламентской партии составляется заранее. И поскольку Зеленский поручил незаконную слежку за мной, он точно знает, что у меня после завершения парламентской недели запланированы международные визиты", – заметил лидер партии.

"Я договорился с Его Всесвятостью во время телефонного разговора в день годовщины Объединительного Собора 15 декабря о том, что мы в ближайшее время встретимся в Стамбуле. У нас очень широкая повестка дня. Нам нужно упорно работать по ускорению процесса признания Православной Церкви Украины. Зеленский с большой ревностью относится к этому и пытается вмешаться в мою деятельность как государственного деятеля, препятствуя иностранным визитам", – Петр Порошенко.

"Три дня встреч в Польше – с депутатами Сейма, с руководством Комитета по международным делам, участие в форуме безопасности, публичные мероприятия, которые транслируют основные польские каналы. Интервью "Газете Выборчей", интервью польскому телевидению, украинским каналам", – перечисляет пятый президент.

"Что делает Зеленский? Говорит "нет, мы его вызовем и снова будем делать издевательства из-за повесток". Разве это для меня новость? , что он якобы уклоняется от допросов, – подчеркнул Порошенко.

"У меня есть свой график. И я ломать его по прихотям и незаконным прихотям Зеленского не собираюсь", – подчеркнул Порошенко.