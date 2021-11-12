У каждого из нас есть своя непростая история, свое место силы и собственная боль, — Кира Рудик

Кира Рудык - в прошлом IT-предпринимательница, а ныне - глава партии "Голос". Она родилась в обычной рабочей семье Ужгорода, но это не помешало получить престижное образование в США и стать топ-менеджером всемирно известной технологической компании. Кира уверена, что именно бедность бурных 90-х дала ей стимул учиться, чтобы влиять на процессы и двигать Украину вперед. Это не было просто, и, как и все лидеры, женщина имеет личную боль, которая сделала ее сильнее, и собственное место силы, которое согревает до сих пор.

"Я училась в обычной Ужгородской школе, встретив развал империи за школьной партой. Когда мне было 11, мама уехала на заработки в США. Мы не виделись много лет и моя семья не выдержала разлуки. Это — моя боль. Такая же, как и у десятков тысяч украинцев. Как и большинство людей поколения девяностых, я знаю, что такое времена бедности и упадка для всей Украины.

Сегодня мой родной Ужгород — это мое место силы, откуда маленькая девочка поехала учиться в Могилянку. Девочка, которой удалось создать стартап на миллиард, известный во всем мире. Девочка, которая стала сильной женщиной", — рассказала Кира Рудык.

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Сегодня Кира возглавляет команду профессионалов и патриотов – политическую партию "Голос". Эта молодая политсила – именно те новые лидеры, поколение, которые диктуют новую политкультуру и уже вносят качественные изменения для развития Украины.

"Украина прошла непростой путь, получив поколение победителей. Независимое поколение лидеров. Те, ради кого мы двигаемся и двигаем вперед страну", — подчеркнула Рудык.