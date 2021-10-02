'Ты за**ал уже': Тищенко в Трускавце обругал своего однопартийца. Видео

Народный депутат от "Слуга народа" Николай Тищенко устроил скандал со своим коллегой по партии Романом Грищуком. В ходе эмоциональной беседы даже звучала ругань.

Соответствующее видео опубликовал "24 канал". Перепалка политиков произошла в Трускавце, куда нардепы приехали на собрание фракции.

Отмечается, что во время вечеринки журналистам удалось заснять оживленную беседу Тищенко с Грищуком. В какой-то момент разговор между политиками перешел в перебранку.

"Я буду с тобой разговаривать так, как говорю... Ты за**ал уже", – сказал Тищенко, однако прекратил ссору после того, как заметил камеру.

Видео дня

Что стало поводом для скандала между "слугами" – неизвестно.

Отметим, что "слуги народа", приехавшие на собрание, проживают в элитной гостинице "Риксос". По всему периметру отеля дежурят сотрудники полиции. В рамках двухдневного мероприятия запланированы награждение "лучших депутатов" и встреча с главой государства Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажиров поезда "Укрзалізниці" пересадили в другие вагоны, освободив места для членов фракции "Слуга народа".