Кива – журналисту в суде: твоей ж*пы перед моим лицом не будет. Видео

Скандальный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива повздорил с журналистами перед началом судебного процесса над Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. В этот раз сотрудники СМИ вывели политика из себя тем, что закрывали ему обзор происходящего в зале заседания.

Так, Киве не понравилось, что видеооператор "24 канала" установил камеру и встал для съемки прямо у них "перед носом". Видео конфликта опубликовано в Telegram--канале "PavlovskyNews" (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Я тебе сказал, что твоей ж*пы у меня перед лицом не будет. Куда хочешь, туда и ставь свою камеру, а ж*пу свою перед моим лицом ставить не надо", – обратился Кива к оператору.

Его поддержал лидер партии "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, который заявил журналистам, что не для того пришел с Кивой в суд, чтоб смотреть на их спины и пригрозил встать перед камерой, закрыв объектив.

"Закрывайте", – огрызнулся оператор, но в конце концов оба нардепа сумели утихомириться.

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