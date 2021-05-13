Кива – журналисту в суде: твоей ж*пы перед моим лицом не будет. Видео
Скандальный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива повздорил с журналистами перед началом судебного процесса над Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. В этот раз сотрудники СМИ вывели политика из себя тем, что закрывали ему обзор происходящего в зале заседания.
Так, Киве не понравилось, что видеооператор "24 канала" установил камеру и встал для съемки прямо у них "перед носом". Видео конфликта опубликовано в Telegram--канале "PavlovskyNews" (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца).
"Я тебе сказал, что твоей ж*пы у меня перед лицом не будет. Куда хочешь, туда и ставь свою камеру, а ж*пу свою перед моим лицом ставить не надо", – обратился Кива к оператору.
Его поддержал лидер партии "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, который заявил журналистам, что не для того пришел с Кивой в суд, чтоб смотреть на их спины и пригрозил встать перед камерой, закрыв объектив.
"Закрывайте", – огрызнулся оператор, но в конце концов оба нардепа сумели утихомириться.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
сегодня Киевский суд избирает меру пресечения лидеру политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку по подозрению в государственной измене.
Политика пришли поддержать однопартийцы, Илья Кива сравнил обвинения Офиса генпрокурора с нецензурной надписью на заборе.