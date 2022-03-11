Если бы мир отреагировал на оккупацию Россией Крыма, войны сейчас бы не было, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал страны Запада за недостаточно твердую позицию в отношении российской агрессии. По его словам, полномасштабного вторжения в Украину можно было избежать, если бы мировое сообщество должным образом отреагировало на оккупацию Крыма в 2014 году.

Такое заявление Эрдоган сделал на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, передает Укринформ. "Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли бы мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не проявило необходимую чувствительность и не предоставило необходимую поддержку для устранения этой несправедливости", – заявил турецкий лидер.

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По его словам, Украине осталась одна в своей борьбе. Эрдоган считает, что агрессию РФ можно было остановить, если бы ранее дипломатические инструменты применялись более эффективно.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин может согласиться на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер нашего государства уже давно готов к встрече с агрессором.

При этом большинство российских генералов не хотят продолжать войну против Украины. Оккупационные войска за две недели понесли такие потери, которых у них еще никогда не было.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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