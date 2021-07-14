Турчинов пояснил, в чем состоят манипуляции на теме легализации каннабиса

В Украине под прикрытием заботы о тяжелобольных пациентах хотят легализовать индустрию производства наркотической и полунаркотической продукции. А потребителями станет молодежь и дети.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава центрального штаба партии "Европейская Солидарность" Александр Турчинов. Он подчеркнул, что об облегчении состояния больных в данном случае речи не идет.

"Существенные ресурсы вкладываются в пропаганду "уникальных возможностей" каннабиса. Людей вводят в заблуждение, прикрываясь тезисами, что облегчение состояния тяжелобольных не произойдет пока не будет запущено промышленное производство каннабиса без какого-либо контроля и ограничений", – подчеркнул политик.

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По словам Турчинова, манипуляции на этой теме состоят в том, что в Украине для лечения используется множество лекарств из опийного мака. При этом о легализации опиума никто не говорит.

"Отсутствие легализации выращивания опийного мака и производства производных из него не мешает использовать препараты с содержанием опия в медицине и получать их больными по рецепту врача. То же касается медицинского применения каких-либо лекарств, в том числе и лекарств с каннабисом", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты 13 июля в первом чтении провалили законопроект о легализации медицинского каннабиса. Документ отправили на доработку.