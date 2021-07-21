Тупицкий явился на суд по своему делу, но заседание перенесли

Бывший председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий в среду, 21 июля, пришел на заседание Подольского районного суда Киева по делу, по которому ему месяц назад не смогли избрать меру пресечения. На этот раз Тупицкому вновь "повезло" – суд перенесли.

Прямую трансляцию из зала суда вел Youtube-канал "Судебная власть Украины". Заседание по делу Тупицкого началось в 16:00 и продолжалось два часа.

Офис генпрокурора обвиняет Тупицкого в совершении уголовных преступлений при рассмотрении дела о незаконном завладении Зуевский энергомеханическим заводом. А именно – введения в заблуждение суда и подкуп свидетелей (ч.2 ст. 384 и 386 УК Украины).

Со своей стороны, экс-глава КСУ заявил, что ему вручили подозрение по делу с нарушением законодательства. Поэтому защита Тупицкого просит суд вернуть обвинительный акт прокурорам и дала ряд письменных доказательств.

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Интересно, что на заседании по этому же делу 8 июня Тупицкому так и не смогли избрать меру пресечения. Сегодня же, 21 июля, суд объявил перерыв в заседании до 4 августа.

"Поскольку в пределах подготовительного судебного заседания рассматривается ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору в обоснование данного ходатайства стороной защиты предоставлен ряд письменных доказательств, суду необходимо их исследовать. Однако поскольку у нас осуществляется онлайн-трансляция и рабочий день уже закончился, суд хочет выбрать дату следующего судебного заседания на котором будут исследованы письменные доказательства – 4 августа 15:30. Судебное заседание объявляется закрытым ", — сказала судья.

Как сообщал OBOZREVATEL :

в ГБР открыли производство против судей Кассационного административного суда ВС за отмену указа Зеленского об увольнении Тупицкого.

Верховный суд Украины признал противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Соответствующий документ Зеленский подписал 27 марта 2021. Тогда в Конституционном суде заявили, что указ якобы незаконный и выходит за пределы конституционных полномочий главы государства.