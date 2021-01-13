Тупицкий объявил, когда ему вручат подозрение, и анонсировал "шоу"

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что правоохранители намерены вручить ему подозрение в аэропорту вечером 13 января.

Он уточнил, что получил эту информацию от источников, которые ссылаются на Офис президента, сообщается на сайте суда. По словам главы КСУ, на место якобы должны прибыть отдельные СМИ и общественные активисты, чтобы создать "шоу".

"Учитывая указанное, глава суда заявляет, что это является очередной попыткой дискредитировать его как судью и главу КСУ. По его словам, это делается для дестабилизации и блокирования работы суда по рассмотрению значимых дел, в частности, дело о рынке земли", – сказано в сообщении.

В конце декабря 2020 года в Офисе генпрокурора рассказали, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также заведомо неправдивых показаниях в уголовном производстве по завладению новыми активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Рождества, 6 января, глава КСУ полетел на отдых в ОАЭ. Его заметили на королевской вилле стоимостью более 300 тысяч гривен за сутки. Позднее судья подтвердил, что находится заграницей, но оправдался, что отдыхает с семьей в Дубае не в дорогой вилле, а снимает номер в пятизвездочном отеле.

Затем в документах на отдых обнаружили несоответствия.