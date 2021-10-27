Третья волна пандемии, а медицинской и экономической стратегии преодоления Covid-19 до сих пор нет, — Кира Рудык

Украину накрыла третья волна коронавируса, а у власти до сих пор нет стратегии борьбы с ней. А без такой стратегии невозможно предпринимать какие-либо тактические шаги.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык. Она считает, что Украине следует в десять раз ускорить все меры по противодействию Covid-19, иначе мы никогда не выйдем из пандемии.

"Все, что сейчас происходит в борьбе с Covid-19, должно быть в 10 раз быстрее. Это реальный темп, который нам нужно выдерживать, чтобы в следующем году у нас был шанс побороть Covid-19. Я и фракция "Голос" были одними из очень активных инициаторов отставки господина Степанова и у нас было много надежд на господина Ляшко. Но пока другие страны запустили системную работу с вакцинацией и даже выходят из этого процесса, у нас — конца не видно", — констатирует народный депутат.

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Кроме того, по словам Киры Рудык, власть не то, что не имеет стратегии борьбы с новой волной пандемии, а начинает дистанцироваться.

"Больше всего меня волнует то, что ни у господина Ляшко, ни у премьера, который вообще, мне кажется, дистанцировался от вопроса Covid-19, нет ответа на то, какие должны быть шаги для того, чтобы у нас был виден конец эпидемии. А без такой стратегии, каким образом вообще выполнять какие-либо тактические шаги?", — подчеркивает лидер партии "Голос".

А кроме медицинского аспекта, коронакризис уничтожает экономику, в том числе малый и средний бизнес.

"Сейчас мы входим в третью волну Covid-19, сколько предпринимателей из нее выйдет, сколько людей, у которых есть собственное дело, смогут работать? У кого есть финансовая подушка, которая позволит сесть на месяц дома и не зарабатывать деньги? Это ведь тоже огромное количество людей и у власти нет никакой стратегии для того, чтобы дать надежду на то, как жить после локдауна", — резюмирует парламентарий.