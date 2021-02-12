Трамп значительно тяжелее перенес COVID-19, его хотели подключить к ИВЛ – СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп значительно тяжелее перенес коронавирусную инфекцию, чем об этом тогда сообщал Белый дом.

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на четыре источника, которые знали о состоянии Трампа. Врачи даже хотели подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, уровень кислорода в крови президента опустился ниже 90% и вызывал обеспокоенность. Отметим, что течение болезни считается тяжелым, когда уровень кислорода в крови ненамного превышает 90%.

Через три дня после госпитализации главы США врачи заявили, что у Трампа уже нет симптомов коронавируса и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

бывший президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом COVID-19.

4 октября американский лидер заявил, что уже чувствует себя намного лучше. При этом глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы США 2 октября было тревожным.

По словам врача Трампа, пациенту давали дополнительный кислород. За время болезни насыщенность его крови кислородом падала дважды.