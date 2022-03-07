Трамп заявил, что США могли бы бомбить Россию с американских истребителей F-22, но с флагами Китая

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы бомбить Россию с американских истребителей F-22. При этом, как подчеркнул политик, это нужно делать под флагами Китая.

По мнению Трампа, таким образом можно спровоцировать конфликт между РФ и Китаем. Об этом сообщает издание The Washington Post.

"А потом мы говорим: Китай сделал это, мы этого не делали, Китай сделал это, а потом они начинают воевать друг с другом, а мы сидим и наблюдаем", – сказал Трамп.

Впрочем, такую идею Трампа восприняли со смехом, отметив, что Россия вряд ли воспримет американские истребители F-22 за китайский самолет. Кроме того, эксперт по международному праву юридического факультета Университета Эмори Лори Бланк отметила, что использование флага нейтрального государства или любого другого государства, не являющегося стороной в конфликте, запрещено.

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"Эта идея вовлечет США в конфликт поскольку это будет фактически участие в военных действиях против России и будет нарушением правила, запрещающего использование флагов, эмблем или знаков различия нейтральных государств или государств, не участвующих в конфликте. Это привело бы к резкой эскалации конфликта, а правила о нейтралитете и нейтральных государствах призваны предотвратить именно это", – сказала эксперт.

Напомним, утром 7 марта российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам Николаева и его пригородов. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Спасатели предупредили, что по городу много неразорвавшихся снарядов и призывают жителей не подходить к ним.

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