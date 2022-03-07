Оккупанты ударили по Николаеву реактивными снарядами: появилось первое видео

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Ближе к утру 7 марта российские оккупанты нанесли удары по Николаеву. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает "Суспільне Миколаїв". Издание отмечает, что удары нанесли в 5:15 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"5:15 – по Николаеву ударили из реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении.

Как пишет Telegram-канал "Новости Николаева", предположительно, противник использовал "Смерч". Однако эта информация пока не подтверждена.

В то же время местные жители пишут, что видели и слышали вспышки в разных частях города. По их словам, прилетало как по городу, так и пригороду.

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