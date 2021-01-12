Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне

Карина Бондаренко Политика 06:44, 12.01.2021 Обновлено: 07:36, 12.01.2021

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне в связи с инаугурацией избранного 59-го президента Джо Байдена.

Она будет действовать на территории города с 11 по 24 января, говорится в сообщении Белого дома. Отметим, что инаугурация Байдена состоится 20 января.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в округе Колумбия вводится чрезвычайное положение, и приказал направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города реагировать на чрезвычайную ситуацию, которая возникла в связи с 59-й инаугурацией президента с 11 по 24 января", – сообщили в администрации президента.

Уточняется, что постановление Трампа дает полномочия Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать усилия по оказанию помощи в случае стихийных бедствий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пока еще действующий президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации своего преемника Джо Байдена, победившего на выборах главы государства.

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