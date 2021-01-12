Президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні у зв'язку з інавгурацією обраного 59-го президента Джо Байдена.

Вона діятиме на території міста з 11 до 24 січня, йдеться в повідомленні Білого дому. Зазначимо, що інавгурація Байдена відбудеться 20 січня.

"Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив, що в окрузі Колумбія вводиться надзвичайний стан, і наказав направити федеральну допомогу на додаток до зусиль міста реагувати на надзвичайну ситуацію, яка виникла у зв'язку з 59-ю інавгурацією президента з 11 до 24 січня", – повідомили в адміністрації президента.

Уточнюється, що постанова Трампа дає повноваження Міністерству внутрішньої безпеки та Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати зусилля з надання допомоги у разі стихійних лих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, поки ще чинний президент США Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації свого наступника Джо Байдена, який переміг на виборах глави держави.