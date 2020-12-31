От Фокина до Пристайко: топ-11 самых коротких назначений Зеленского в 2020 году

Президент Украины Владимир Зеленский с самого начала каденции не перестает удивлять своими назначениями. В одно мгновение он может поставить на высокую должность "своего человека", а уже через несколько месяцев уволить его. Что это? Признание собственных ошибок или желание получить результат "здесь и сейчас"?

В любом случае 2020 год также запомнится рядом громких назначений и увольнений. OBOZREVATEL предлагает вспомнить 11 самых ярких из них.

Владимир Зеленский удивляет скоростью принятия кадровых решений

В общем, по Конституции, у президента есть немало полномочий в кадровых вопросах. Он может назначать глав СБУ, Генпрокуратуры, СНБО, НБУ, руководителей областных администраций, у него есть квота на двух министров в правительстве (иностранных дел и обороны. – Ред). Также он занимается внешней политикой и отвечает за назначение в Минобороны и Генштабе.

Однако, во многом благодаря монобольшинству "Слуги народа" в парламенте Зеленскому удается до сих пор удерживать полноту власти. Очевидно, что президент не лишен возможности влиять на большинство назначений в законодательной, исполнительной и судебной ветвях.

При этом были случаи, когда министры покидали свои кресла, не проработав ни одного месяца на должности.

Самые быстрые увольнения команды Зеленского в 2020 году.

А теперь по порядку:

1. Девять месяцев Сумщина была без официального руководителя, пока 5 марта главой ОГА Зеленский не назначил военного прокурора Харьковского гарнизона Романа Грищенко.

Однако уже 5 ноября был уволен с занимаемой должности, перед тем, летом, получив выговор от президента за недостатки в подборе кандидатур на должности глав местных администраций.

2. Алексей Петров, глава Закарпатской ОГА, был назначен 22 апреля, а уволен 7 декабря 2020. Тогда же начал возглавлять Закарпатский областной совет.

Петров – украинский офицер спецслужб, генерал-майор, был начальником управления СБУ в Кировоградской области, перед тем два года, с 2017 по 2019-й, возглавлял Департамент контрразведки СБУ.

3. 5 декабря Зеленский также уволил председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова. На этой должности он проработал с 24 апреля. До назначения был заместителем главы Ивано-Франковской ОГА. Занимался вопросами эффективного использования бюджетных средств в части первоочередных выплат заработных плат бюджетникам.

4. На внеочередном заседании 20 ноября была уволена также и.о. министра энергетики Ольга Буславец. На этом посту она пробыла с 16 апреля. Буславец – самая молодая обладательница звания "Заслуженный энергетик Украины".

Ольга Буславец – самая молодая обладательница звания "Заслуженный энергетик Украины". Информатор

5. Судя по тому, как часто меняются руководители Государственной таможенной службы, можно допустить: кадровая политика там очень хромает. Например, Игорь Муратов возглавлял структуру с конца апреля и уже в августе был уволен.

После него руководить таможней назначили Андрея Павловского, но он продержался лишь до 22 октября.

18 ноября Кабмин назначил нового главу Гостаможслужбы– бывшего директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина. Но через месяц появились слухи и о его увольнении, которые он вскоре опроверг. Мол, "кое-кому очень хочется, чтобы я как можно скорее ушел... но придется набраться терпения".

До Гостаможслужбы Павел Рябикин возглавлял аэропорт "Борисполь" Лига.нет

6. 30 декабря Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации по его же желанию, на которую назначил только 28 августа.

До этого Сергийчук занимал руководящие должности в СБУ, был и.о. председателя Днепровской райадминистрации Киева, советником комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда, руководителем аппарата Верховной Рады и заместителем начальника Центра кибербезопасности Госспецсвязи.

Назначение Сергийчука на пост руководителя Черкасщины тогда связывали с проведением местных выборов. Однако президентская партия получила лишь 12 мандатов в областном совете, набрав 45 тыс. 338 голосов. Например, второе место у "Европейской солидарности" – 33 тыс. 461 голос и 9 мест.

7. Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в 2020-м году успел проработать аж на трех должностях, а уже 30 декабря – начал работу на четвертой.

До 4 марта он, собственно, возглавлял министерство иностранных дел, потом был назначен вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту должность занимал до июня 2020 года, после чего стал послом Украины в Великобритании.

Дипломат Вадим Пристайко в 2020 году сменил три позиции 112 Украина

30 декабря Зеленский назначил Пристайко постпредом Украины при Международной морской организации.

8. Два месяца на должности руководителя Одесской таможни проработал Денис Пудрик, который тесно связан в том числе с окружением президента. Он был назначен 21 августа, а уволен 21 октября.

До Одесской таможни Пудрик работал на 12 различных таможнях, у него есть три высших образования. Был уволен из-за плохих результатов работы Одесского филиала во время его руководства. Подтверждением этому стали данные автоматизированных систем. Было замечено немало случаев занижения стоимости импортируемых товаров, из-за чего бюджет не дополучил многочисленные платежи.

9. 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе бывшего премьер-министра 88-летнего Витольда Фокина.

Витольд Фокин проработал в составе ТКГ по Донбассу полтора месяца 112 Украина

Из-за ряда заявлений о том, что он не видит на Донбассе российской агрессии, в конце-концов был уволен президентом через полтора месяца после назначения – 18 августа.

10. Меньше всех на своей должности продержался экс-министр финансов Игорь Уманский. Верховная Рада назначила его 4 марта, когда голосовала за новый Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем, а уже 30 марта уволила Уманского большинством голосов.

11. Экс-министр здравоохранения Илья Емец тоже пробыл на своей должности с 4 по 30 марта. В то время в Украине только-только началась эпидемия коронавируса, повлекшая за собой и экономический кризис.

Илья Емец и Игорь Уманский проработали в правительстве Украины не более трех недель 24 канал

Конечно, назначение и увольнение министров принимает Верховная Рада, где большинство как раз в руках президентской силы "Слуга народа".