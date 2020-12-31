Від Фокіна до Пристайка: 11 найбільш коротких призначень Зеленського в 2020 році

Президент України Володимир Зеленський із самого початку каденції не перестає дивувати своїми призначеннями. В одну мить він може поставити на високу посаду "свою людину", а вже через кілька місяців звільнити її. Що це? Визнання власних помилок чи бажання отримати результат "тут і зараз"?

У будь-якому разі 2020 рік також запам'ятається низкою гучних призначень і звільнень. OBOZREVATEL пропонує згадати 11 найяскравіших із них.

Володимир Зеленський дивує швидкістю ухвалення кадрових рішень

Загалом, за Конституцією, у президента є чимало повноважень із кадрових питань. Він може призначати голів СБУ, Генпрокуратури, РНБО, НБУ, очільників обласних адміністрацій, має квоту на двох міністрів в уряді (закордонних справ та оборони. – Ред), опікується зовнішньою політикою та відповідає за призначення в Мінобороні та Генштабі.

Однак багато в чому завдяки монобільшості "Слуги народу" в парламенті Зеленському вдається досі утримувати повноту влади. Очевидно, що президент не позбавлений можливості впливати на більшість призначень у законодавчій, виконавчій і судовій гілках.

Водночас були випадки, коли міністри покидали свої крісла, не пропрацювавши жодного місяця на посаді.

Найшвидші звільнення команди Зеленського в 2020 році.

А тепер за порядком:

1. Дев'ять місяців Сумщина була без офіційного очільника, доки 5 березня головою ОДА Зеленський не призначив військового прокурора Харківського гарнізону Романа Грищенка.

Однак уже 5 листопада його звільнили з обійманої посади, після того як улітку він отримав догану від президента за хиби в доборі кандидатур на посади голів місцевих адміністрацій.

2. Олексія Петрова, голову Закарпатської ОДА, було призначено на посаду 22 квітня, а звільнено 7 грудня 2020 року. Тоді ж почав очолювати Закарпатську обласну раду.

Петров – український офіцер спецслужб, генерал-майор, був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, перед тим два роки, з 2017-го по 2019-й, очолював Департамент контррозвідки СБУ.

3. 5 грудня Зеленський також звільнив голову Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва. На цій посаді він пропрацював із 24 квітня. До призначення був заступником голови Івано-Франківської ОДА. Займався питаннями ефективного використання бюджетних коштів у частині першочергових виплат заробітних плат бюджетникам.

4. На позачерговому засіданні 20 листопада було звільнено також тимчасову виконувачку обов'язків міністра енергетики Ольгу Буславець. На цьому посту вона пробула із 16 квітня. Буславець – наймолодша володарка звання "Заслужений енергетик України".

Ольга Буславець – наймолодша володарка звання "Заслужений енергетик України". Інформатор

5. Судячи з того, як часто змінюються очільники української митниці, можна припустити: кадрова політика там дуже кульгає. Наприклад, Ігор Муратов очолював Держмитницю з кінця квітня, і вже в серпні його звільнили.

Після нього керувати митницею призначили Андрія Павловського, але він протримався лише до 22 жовтня.

18 листопада Кабмін призначив нового голову – колишнього директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна. Уже за місяць з’явилися чутки про його звільнення, які невдовзі заперечив сам Рябікін. Мовляв, "декому дуже хочеться, щоб я якомога швидше пішов... але доведеться набратися терпіння".

До митниці Павло Рябікін очолював аеропорт "Бориспіль" Ліга.нет

6. 30 грудня Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації за його бажанням, на яку призначив лише 28 серпня.

Доти Сергійчук обіймав керівні посади в СБУ, був в.о. голови Дніпровської райадміністрації Києва, радником комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці, керівника апарату Верховної Ради та заступником начальника Центру кібербезпеки Держспецзв'язку.

Призначення Сергійчука на пост керівника Черкащини тоді пов’язували з проведенням місцевих виборів. Однак президентська партія отримала лише 12 мандатів в обласній раді, набравши 45 тис. 338 голосів. Для прикладу, друге місце в "Європейської солідарності" – 33 тис. 461 голос і 9 місць.

7. Колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко у 2020 році встиг пропрацювати аж на трьох посадах, а вже 30 грудня – розпочав роботу на четвертій.

До 4 березня 2020 року він, власне, очолював Міністерство закордонних справ, далі його було призначено віцепрем'єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю посаду обіймав до червня 2020 року, після чого став послом України у Великій Британії.

Дипломат Вадим Пристайко у 2020-му році змінив три позиції 112 Україна

30 грудня Зеленський призначив Пристайка постпредом України при Міжнародній морській організації.

8. Два місяці на посаді керівника Одеської митниці пропрацював Денис Пудрик, який тісно пов'язаний, зокрема, з оточенням президента. Його було призначено 21 серпня, а звільнено 21 жовтня.

До Одеської митниці Пудрик працював на 12 різних митницях, він має три вищі освіти. Звільнений через погані результати роботи Одеської філії за час його керівництва. Підтвердженням цього стали дані автоматизованих систем. Було помічено чимало випадків заниження вартості імпортованих товарів, через що бюджет недоотримав численні платежі.

9. 18 серпня президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі колишнього прем'єр-міністра – 88-річного Вітольда Фокіна.

Вітольд Фокін пропрацював у складі ТКГ щодо Донбасу півтора місяця 112 Україна

Через низку заяв про те, що він не вбачає на Донбасі російської агресії, врешті був звільнений президентом через півтора місяця після призначення – 18 серпня.

10. Найменше з усіх на своїй посаді протримався ексміністр фінансів Ігор Уманський. Верховна Рада призначила його 4 березня, коли голосувала за новий Кабінет міністрів на чолі з Денисом Шмигалем, а вже 30 березня звільнила Уманського більшістю голосів.

11. Ексміністр охорони здоров’я Ілля Ємець так само пробув на своїй посаді з 4 по 30 березня. Тоді в Україні тільки-но почалася епідемія коронавірусу, яка потягнула за собою й економічну кризу.

Ілля Ємець та Ігор Уманський пропрацювали в уряді України трохи більше ніж три тижні 24 канал

Звісно, призначення і звільнення міністрів ухвалює Верховна Рада, де більшість якраз у руках президентської сили "Слуга народу".